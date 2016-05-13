Барнаул, 13 мая, 2016, 07:24 — ИА Регнум. В Барнауле реализуют «антикризисный» проект, направленный на формирование комфортной среды в микрорайонах массовой застройки. Речь идет об оборудовании торговых ларьков для пенсионеров, которые осуществляют продажу излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных и дачных участках, а также консервов собственного производства. Подробности сегодня, 13 мая, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

пресс-центр администрации Барнаула

В пример привели небольшую площадку в Центральном районе на проспекте Красноармейском, 51-А, что за новым торгово-офисным центром. Недавно там были установлены новые торговые лотки. А ранее пенсионеры размещали продукцию на раскладных столах, а то и вовсе на асфальте. Теперь условия стали более комфортными. В этом, в ходе рабочей поездки по территории Барнаула, убедились губернатор края Александр Карлин и глава администрации города Сергей Дугин, пообщавшись с пенсионерами. Последние пообещали поддерживать порядок на месте торговли.

В процессе общения Александр Карлин, в частности, отметил, что подобные точки, несмотря на затраты на их организацию, создают удобства и жителям — покупателям, и тем пенсионерам, которые готовы делиться собственной продукцией по весьма приемлемым ценам. Сергей Дугин заверил, что до середины июля аналогичные конструкции должны появиться во всех районах Барнаула.