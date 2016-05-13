Москва, 13 мая, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Футбольная команда клуба «Ростов» после победы в матче с московским «Динамо» подверглась поголовной проверке на допинг представителями Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Спорт-Экспресс».

fc-rostov.ru ФК «Ростов». Тренировка команды

Встреча проходила 12 мая на «Арене-Химки», завершилась убедительной победой «Ростова» со счетом 3:1. Сразу после окончания матча допинг-офицеры ФИФА увели на допинг-контроль всех игроков стартового состава команды.

Необходимо отметить, что обычной процедурой такого рода является проверка двух, максимум трех игроков команды.

Напомним, после допинг-скандалов, связанных с запретом мельдония, российские спортсмены поставлены под контроль международных организаций, так как российский допинг-контролер РУСАДА в настоящий момент лишен права подобных проверок.

Сообщается, что все игроки «Ростова» прошли допинг-тесты благополучно, команда готовится к следующим матчам.

«Ростов» набрал 57 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице, опережая санкт-петербургский «Зенит».