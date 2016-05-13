Пекин, 13 мая, 2016, 06:59 — ИА Регнум. Крупнейшая железнодорожная корпорация КНР China Railway Corporation (CRC) сообщает о рекордном увеличении количества поездов, курсирующих на территории Китая.

Высокоскоростной состав. КНР

С середины мая на железных дорогах Китая появятся 300 дополнительных пассажирских составов. Общая численность пассажирских поездов достигнет отметки в 3,4 тыс. единиц, более 2,1 тыс. из которых являются высокоскоростными составами, пишет «Жэньминь жибао».

Увеличится количество грузовых поездов, следующих из КНР в Европу и страны Азии. К концу мая CRC будет обслуживать 62 подвижных состава.

В 2015 г. в Китае было построено более 9,5 тыс. км железных дорог, что на 1,5 тыс. км превысило планы правительства КНР. В прошлом году на развитие железнодорожного транспорта было выделено около 824 млрд юаней ($127 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце марта руководитель Национального статистического бюро КНР Нин Цзичжэ сообщил, что строительство новой железнодорожной ветки, соединяющей КНР и Таиланд, начнется в мае 2016 г. Заявление было сделано в ходе выступления китайского чиновника на Азиатском форуме Боао.