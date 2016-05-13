Улан-Удэ, 13 мая, 2016, 06:58 — ИА Регнум. В Бурятии 13 мая зарегистрировано 14 действующих лесных пожаров на общей площади около 17,6 тысяч га в Еравнинском, Муйском, Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Прибайкальском и Хоринском районах.

ask.com Лесной пожар

За прошедшие сутки обнаружено восемь новых очагов на общей площади около 46 га. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), все возгорания возникли из-за неосторожного обращения местного населения с огнем, в том числе из-за перехода огня с земель сельхозназначения.

По данным РАЛХ, накануне лесная охрана локализовала два крупных очага в Баргузинском и Бичурском районах. В Баргузинском районе возгорание локализовано на общей площади 1 950 га. Лесной пожар начался 9 мая с перехода широкого фронта огня с покосов. По словам лесников, тушение осложнял сильный штормовой ветер. Сейчас пожар полностью окружен минерализованными полосами. Огнеборцы справляются с отдельными очагами возгорания и ликвидируют задымление. В Бичурском районе также локализован и находится на стадии ликвидации очаг на общей площади 4,2 тыс. га.

За прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала 17 очагов лесных пожаров на общей площади около 400 га в 10 районах республики. Еще семь очагов на общей площади более 7 тыс. га локализованы. В борьбе с пожарами задействовано 938 человек.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 180 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 31,4 тыс. га.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 мая в Бурятии действовало 16 лесных пожаров на общей площади около 22,6 тыс. га.