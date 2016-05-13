Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2016, 06:56 — ИА Регнум. На Камчатке эксперты в области образования и простые родители называют абсурдной ситуацию, возникшую вокруг преподавателя одной из школ города Златоуст Челябинской области, против которой сначала возбудили уголовное дело по анонимной жалобе, а потом его закрыли. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на Камчатке считают, что контролирующие и правоохранительные органы «явно перегнули палку».

tvnaujienos.lt Формула на школьной доске

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В частности, такого мнения придерживается педагог с большим стажем, почетный работник Высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник Высшей школы РФ, депутат камчатского парламента Марина Сущева. «Я в этой ситуации полностью на стороне учителя. Она беспокоится о качестве образования, и я думаю, большинство родителей это понимает. Но всегда найдется хоть один родитель, который чем-то недоволен. Хотя, конечно, и учителя иногда попадаются вздорные. Но это не тот случай, чтобы возбудить дело», — сказала собеседник агентства.

Директор одной из школ Камчатки, которая попросила не называть её имя, сказала корреспонденту ИА REGNUM, что не припомнит таких ситуаций на Камчатке за более чем 25-летний стаж. «Каждый ребенок — индивидуальный, родители, понятно, либо считают, что их ребенка постоянно обижают, либо, что учитель — плохой. Ситуации бывают разные. Но по реакции большинства родителей в классе этого педагога мы видим, что ничего сверхъестественного не происходит. Мы обсудили эту ситуацию в коллективе, напомнили педагогам правила и нормы. Надеемся, что справедливость восторжествует и нашу коллегу оставят в покое и дадут ей нормально продолжить работу», — сказала директор.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Челябинской области отменила постановление о возбуждении дела против учителя Татьяны Порсевой. После анонимного письма её стали подозревать в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в нарушении требований к образованию. Она якобы давала слишком сложные задания детям и оставляла их заниматься после занятий — бесплатно. За педагога вступились родители. История вызывала широкий общественный резонанс.