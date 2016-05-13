Барнаул, 13 мая, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Алтайский краевой суд оставил без изменения обвинительный приговор Рубцовского городского суда в отношении директора ООО «Александровка» (Рубцовский район, с. Новоалександровка) Содикова Ф.С.1970 г.р. по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения). Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Советский плакат «Битва за урожай»

По данным следствия, в течение 2012−2013 годов фермер неоднократно предоставлял в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края необходимые документы для получения субсидий в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008−2012гг.

В результате проведенных УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в документацию вносились заведомо недостоверные и значительно завышенные сведения о реальном объеме посевных площадей сельскохозяйственных культур.

«Так в нескольких случаях, по указанию Содикова, прописывалось наличие у ООО «Александровки» посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в размере 4000 га. При этом фактически у сельхозпредприятия на тот период было засеяно пшеницей яровой лишь 500 га. В августе 2013 года в ГУ СХ Алтайского края Содиков подал документы о засеянных 3370 га, в то время как в действительности зерновыми культурами было занято чуть более одного гектара всех площадей сельхозпредприятия», — пояснили в УФСБ по Алтайскому краю.

В итоге в результате незаконной деятельности Содиков необоснованно получил начисленные ООО «Александровка» около 1 млн. 300 тысяч рублей из краевого и федерального бюджетов, которыми распорядился в личных целях.

На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю оперативных материалов по подследственности в МО МВД России «Рубцовский» в октябре 2013 года возбуждены два уголовных дела.

Доказательства, собранные по двум возбужденным уголовным делам, позволили суду приговорить мошенника к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан выплатить в доход государства штраф в размере 250 000 рублей.