Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2016, 06:26 — ИА Регнум. На Камчатке в этом году на различные дорожные работы, включающие ремонт, строительство и реконструкцию краевых проездов и дорог муниципального значения, будет потрачено 3 миллиарда рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минтрансе, это федеральные субсидии, средства дорожного фонда и краевой программы по благоустройству.

Центр Петропавловска-Камчатского

При этом в министерстве отметили, что первые дорожные работы в регионе уже начались. В частности, речь идет о масштабном ямочном ремонте, в рамках которого восстановят более 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна и потратят на это 75 миллионов рублей. «Ремонт уже начался на трассе, соединяющей два крупнейших города региона — Петропавловск-Камчатский и Елизово. Также работы ведутся и по трассе в город подводников — Вилючинск», — отметили в ведомстве.

Кроме того, вскоре начнется и ремонт федеральной трассы, ведущей от Морпорта в аэропорт. Часть дороги проходит через Петропавловск-Камчатский. В общей сложности на дороге ремонту подлежат более 5,5 тысяч квадратных метров полотна, основный объём работ предстоит выполнить как раз в черте города

В Минтрансе при этом уточнили, что помимо ямочного ремонта ФКУ «Дальуправтодор» (г. Хабаровск), в чьём ведении находится федеральная трасса, необходимо принять меры по устранению «волн», появившихся после зимы в некоторых районах Петропавловска.

По словам специалистов, «волны» и «пучины» появляются на участках со слабым дорожным основанием. «Прошлой осенью шли частые дожди, и слабые грунты «напитались» влагой, зима же была малоснежной и довольно морозной. Эти факторы повлияли на то, что весной на многих участках появилась деформация. Федеральная трасса была построена более 30 лет назад и совсем под другую нагрузку. Ремонт дороги проводился в 2014 году. Но тогда заказчик работ поставил задачу отремонтировать полотно и тротуары без замены основания. Но решить проблему «слабого» грунта может только его замена», — добавили в министерстве.

Отметим, что местные социальные сети и форумы полны гневных комментариев со стороны автолюбителей в адрес дорожников. В некоторых районах появились те самые «волны», а кое-где проехать и вовсе невозможно из-за большого количества ям. Власти при этом заявляют, что часть дорог находится на гарантийном обслуживании, то есть ямы на них подрядчик будет латать за свой счет.