Якутск, 13 мая, 2016, 05:43 — ИА Регнум. В ходе проведения мероприятий 15-й сессии Постоянного форума Организации Объединённых Наций по вопросам коренных народов 11 мая 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке спикер якутского парламента Александр Жирков выступил с докладом о сотрудничестве Республики Саха (Якутия) с международными организациями ООН и ЮНЕСКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Ершов Александр Жирков принимает участие в работе форума ООН по вопросам коренных народов

Читайте также: На форуме ООН Якутия поднимает вопросы сохранения традиций коренных народов

Александр Жирков отметил, что 23 февраля 1991 года первым из российских регионов Якутия создала национальный комитет Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО. Спикер Ил Тумэна остановился на важных датах сотрудничества республики с международными организациями. В 1993 году в штаб-квартире ЮНЕСКО отметили 100-летие со дня рождения выдающегося сына народа саха, мыслителя, писателя, одного из основателей государственности Республики Саха (Якутия) П.А. Ойунского. Дата рождения видного якутского государственного и политического деятеля была внесена в Календарь знаменательных событий ЮНЕСКО.

25 ноября 2005 года якутский героический эпос Олонхо провозглашён ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В июле 2006 года состоялся визит в Якутию Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. По итогам визита между ЮНЕСКО и Республикой Саха (Якутия) 24 июля 2006 года подписано совместное Коммюнике.

В июне 2011 года эгида ЮНЕСКО была предоставлена VII Конгрессу варганной музыки «Хомус в культурном пространстве мира», в июле 2012 года — V Международным играм «Дети Азии». 19 июня 2012 года парк «Ленские столбы» внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ноябре 2014 года по инициативе Александра Жиркова под эгидой ЮНЕСКО стартовал проект по переводу шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Так, якутский героический эпос «Ньургун Боотур Стремительный» переведён на кыргызский язык, а кыргызский эпос «Манас» — на якутский язык.

Ширится сотрудничество Республики Саха (Якутия) с Постоянным форумом ООН по вопросам коренных народов. Сегодня три республиканские общественные организации являются членами наблюдательного Совета Постоянного форума ООН: Общественная организация «Юрта мира», Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и Автономная некоммерческая организация этнокультурное объединение «Эллэйаада».

Республика участвует в программе ЮНЕСКО «Образование для всех». В рамках этой программы совместно с ЮНЕСКО разработан проект «Учитель Арктики», в котором участвуют шесть арктических государств: Канада, США, Норвегия, Швеция, Финляндия и Российская Федерация. В целях поддержки развития школьной системы коренных народов Севера при финансовой поддержке ЮНЕСКО разработан пилотный проект «Развитие кочевых общинных школ в северных районах Республики Саха (Якутия)». 21 мая 2013 года в рамках 12-й сессии Постоянного форума республикой представлен проект создания Международной Арктической школы в Якутии.

21 апреля 2014 года подписано Совместное коммюнике между Президентом Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым и Генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) госпожой Ириной Боковой. В декабре 2014 года на полях международного культурного форума в Санкт-Петербурге состоялась официальная встреча Генерального директора ЮНЕСКО госпожи Ирины Боковой со спикером Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым.

Во время участия в 13-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в мае 2014 года спикеру парламента Якутии Александру Жиркову удалось согласовать с руководителем Секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов госпожой Чандрой Рой-Хенриксен возможность принятия Постоянным форумом ООН проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира XVII — начала XX вв.». Состоялся круг встреч в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк), в музее археологии и этнологии Пибоди (Бостон), а также в архиве мировой музыки университета Гарварда. В фондах этих музеев хранится объёмный материал, который будет включён в вышеуказанный проект.

В ходе проведения в 2015 году 14-й сессии Постоянного форума международный проект республики «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII — начала XX вв. в музеях мира» получил эгиду ООН. Александр Жирков представил участникам Постоянного Форума ООН опыт Якутии по сохранению культурного наследия коренных народов: по сохранению и изучению эпоса олонхо, языков и традиций коренных народов. В своём выступлении спикер особо подчеркнул важность проекта, получившего эгиду ООН. Известно, что в фондах музеев мира хранятся эксклюзивные экспонаты, вывезенные из Якутии с начала XIX века во время экспедиционных изучений Севера России. Проект заинтересовал членов Постоянного Форума своей новизной, широтой охвата и глубиной внимания к артефактам материального наследия народа.

Председатель официальной делегации Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов дал высокую оценку итогам сотрудничества Республики Саха (Якутия) с международными организациями ООН и ЮНЕСКО. Содержательный уровень презентации Республики Саха (Якутия) отметили также члены Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Айса Мукабенова и Кара-Кыс Аракчаа.

Отмечено, что реализация крупных международных проектов под эгидой ЮНЕСКО и ООН имеет большое значение, так как способствует международному сотрудничеству. Участие в международных программах является ещё одним свидетельством понимания собственной роли республики и государства в решении глобальных задач. В сегодняшнем мире «мягкая сила» способна решать более сложные проблемы, так как в целом влияет на формирование мировоззрения населения планеты

В данное время обсуждается проект, предложенный Александром Жирковым еще в 2015 году, по созданию при Секретариате Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов «Глобального Фонда нематериального культурного наследия коренных народов мира» в аудиовизуальной форме. Концепция создания данного фонда — «взгляд изнутри» — коренные народы сами снимают документальный фильм о нематериальном культурном наследии своих народов — о традициях и обычаях, национальных праздниках и эпосах, национальных танцах и песнях. Потом эти фильмы передаются безвозмездно в Глобальный фонд Постоянного форума ООН для хранения и дальнейшего служебного пользования.

Основные требования к фильму: во-первых, фильм должен быть снят на родном языке коренных народов с обязательным дублированием субтитрами на английском языке; во-вторых, фильм должен быть снят самими коренными народами; в-третьих, фильм должен быть снят на цифровом носителе. Постепенно в ООН будет создан фонд таких фильмов.

В этом году Александр Жирков рассказал участникам 15-й сессии Постоянного форума ОНН о работе по реализации проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII — начала XX вв. в музеях мира» и презентовал новый проект по созданию при Секретариате Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов «Глобального Фонда нематериального культурного наследия коренных народов мира» в аудиовизуальной форме. В ООН презентован 20-минутный, с субтитрами на английском языке, документальный фильм «Ыһыах — айыылар сиргэ түһэр кэмнэрэ» («Ысыах — время божественного благословления Айыы»), снятый АНО Этнокультурное объединение «Эллэйада» по инициативе Александра Жиркова. Данный документальный фильм будет первым фильмом, сданным в копилку будущего Глобального Фонда нематериального культурного наследия коренных народов мира» в аудиовизуальной форме, который будет храниться в Секретариате Постоянного форума Организации Объединённых Наций.