Южно-Сахалинск, 13 мая, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Курильский рыбокомбинат «Островной», который стал известен на всю страну после прямой линии с Владимиром Путиным, признан банкротом. Сотрудники предприятия, расположенного на острове Шикотан, в очередной раз обратились к президенту: на этот раз труженики просят главу государства оказать помощь в преодолении банкротства и запретить прокурору Сахалинской области чинить беззаконную расправу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

Читайте также: Глава Сахалина призвал правоохранителей не блокировать работу «Островного»

Как указали жители острова Шикотан в своём письме, из-за замечания, сделанного президентом России прокурору Сахалинской области, на предприятии не заканчивается череда проверок. Более того — рыбокомбинат «Островной» уже признан банкротом, а людям грозит увольнение.

«Нас продолжают «кошмарить», нам некуда идти работать! Это единственное предприятие, где востребован наш труд», — написали сотрудники предприятия.

По словам людей, Государственное унитарное предприятие «Островной» в 1998 году уже пережило банкротство. Тогда нашлись инвесторы, которые укрепили организацию, наладили работу.

«А теперь их уничтожают, предприятие разоряют. Просим вас запретить прокурору области чинить беззаконную расправу над ЗАО «Рыбокомбинат Островной», ОО «Островной Рыбокомбинат» и его руководством. Оказать нашему предприятию помощь в преодолении банкротства. А мы своим трудом покажем, что мы лучшие в отрасли», — подчеркнули дальневосточники.

Читайте также: Песков обещает, что проверки на Шикотане не прекратятся

Как сообщало ИА REGNUM, о вопиющей ситуации на рыбоперерабатывающем предприятии Шикотана стало известно 14 апреля в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Президенту доложили о задолженности по зарплате и плохих условиях труда.

В этот же день была запущена прокурорская проверка, десятки лиц привлекли к ответственности. В частности, правоохранители задержали гендиректора ЗАО «Рыбокомбинат Островной» Алексея Попова.

Читайте также: Работники «Островного» просят губернатора остановить травлю комбината

В конце апреля местные работники попросили губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко остановить травлю комбината. Глава региона в ответ заявил, что и предприятие, и рабочие места должны быть сохранены.

«Призываем правоохранителей соблюдать законность и наказывать виновных, но не блокировать работу «Островного». Главная задача — сохранить предприятие и дать возможность людям — жителям Малокурильского там зарабатывать», — сказал Олег Кожемяко.