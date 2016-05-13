Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Глава крупнейшего района Камчатки — Елизовского, Андрей Шергальдин, который погорел на излишнем пиаре, вскоре предстанет перед судом по обвинению в незаконном участии в коммерческой деятельности с оказанием покровительства фирме жены. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя камчатского управления СКР Елена Матафонова, обвинительное заключение утверждено и дело передано в суд.

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При этом собеседник агентства уточнила, что обвиняемый так и не признал своей вины, но следствие считает, что собрано достаточное количество доказательств. «Объем уголовного дела составил 20 томов. В ходе расследования уголовного дела проведен большой объем процессуальных и следственных действий, допрошено около 30 свидетелей, изъято большое количество электронных носителей информации, по которым проведены объемные осмотры», — уточнила Елена Матафонова.

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Андрей Шергальдин обвиняется в том, что участвовал в управлении ООО «Елизово», которое зарегистрировано на его жену. Кроме того, он, пользуясь своим служебным положением, предоставлял этой компании покровительство и преимущества. При этом, как говорят в СКР, Андреем Шергальдиным инициировано принятие думой района решения о ликвидации муниципальной газеты «Новый Елизовский вестник», в которой безвозмездно размещались материалы думы. Далее Шергальдин стал давать указания работникам аппарата писать статьи, содержащие сведения о его активной и положительной работе, редактировать их, оформлять газету «Елизово» (принадлежит фирме супруге) и распространять ее, тогда как такие обязанности не предусматривались должностными обязанностями работников.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование дела следователи завершили уже давно, но Шергальдин пытался затянуть его передачу в суд и долгое время не знакомился с материалами — то он был в отпуске, то в больнице. В итоге суд ограничил его в сроках, но и это не помогло. Дело он так и не дочитал. Несмотря на это, в СКР решили, что его уже можно передать в суд.