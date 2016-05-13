Вашингтон, 13 мая, 2016, 04:34 — ИА Регнум. На объекте Royal Dutch Shell в Мексиканском заливе произошла утечка около 338 тысяч кубометров нефти, сообщает пресс-служба береговой охраны США.

ecology.md Мексиканский залив

Как уточняется, разлив произошёл в 144,8 км южнее острова Тимбальер. Утечка произошла из трубопровода, соединяющего несколько скважин плавучей добывающей платформы Shell.

По информации пресс-службы, на данный момент утечка устранена. Компания приступила к работам по ликвидации последствий разлива.

Для мониторинга ситуации береговой охраной к месту ЧП направлено несколько вертолётов.