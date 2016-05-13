Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2016, 04:21 — ИА Регнум. На Камчатке в главном аэропорту региона в городе Елизово, реконструкция которого должна была закончиться еще в 2014 году, ввели в эксплуатацию новый командно-диспетчерский пункт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении строительства аэродромов при Спецстрое, первым самолетом, который камчатские диспетчеры приняли из нового пункта, стал Як-40, выполнявший рейс из столицы Корякии — Паланы, в Петропавловск-Камчатский.

vblage.ru Благовещенский аэропорт

Уточняется, что новый пункт получил все необходимые разрешения от Федерального агентства воздушного транспорта и Ростехнадзора. «Полученные документы свидетельствуют о том, что здание командно-диспетчерского, а также входящие в комплекс котельная, насосные станции, дизель-электрические, трансформаторные станции, соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации», — добавили в Спецстрое.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в самом аэропорту и подтвердили власти Камчатки, 1 июня планируется принять первый самолет на реконструированную взлетно-посадочную полосу. К этому моменту все работы в аэропорту подрядчик должен завершить.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция этого важного объекта для Камчатки, куда можно добраться только самолетом, должна была завершиться в 2014 году, но подрядчик, ссылаясь на различные причины, затянул работы. Активизироваться строителей заставил глава президентской администрации Сергей Иванов, который раскритиковал их в конце 2015 года. Дело в том, что взлетно-посадочная полоса была готова и к моменту визита высокопоставленного чиновника, но взлетать и садиться на неё было невозможно из-за того, что до конца не были достроены пассажирские перроны, рулёжные дорожки, и самое главное командно-диспетчерский пункт. Глава администрации президента отметил, что действия Спецстроя похожи на саботаж и дал им срок — до 30 мая 2016 года закончить все работы.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Елизова началась по поручению президента Владимира Путина. На эти цели из средств федерального бюджета было выделено порядка 12 миллиардов рублей. Строительные работы на объекте подрядчик завершает, отставая от первоначального графика более чем на полтора года.