Москва, 13 мая, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Пассажирское беспилотное такси может быть создано в России на основе беспилотника «СерВерт СВ5Б». Об этом 13 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на главу занимающейся проектом компании «Авиатон» Автандила Хачапуридзе.

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По его словам, на первом этапе испытания будут проводиться с грузами, а в дальнейшем, после нескольких пробных полётов, беспилотник уже можно будет использовать как пассажирский.

Как уточняется, сам аппарат будет управляться заложенной программой и оператором с земли: пилот «летающему такси» не потребуется.

По словам Хачапуридзе, на создание первого лётного образца «СерВерт СВ5Б» потребуется около 1,5 млрд рублей, из которых поддержавшая проект группа AeroNet Национальной технологической инициативы готова выделить порядка 70%.

Сообщается, что взлётный вес «СерВерт СВ5Б» составляет до 1,25 тысячи кг при дальности полета до 1 тысячи километров.