Пекин, 13 мая, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Военная реформа в Китае будет завершена к концу XIII пятилетнего плана в 2020 г. Соответствующее заявление было опубликовано Центральным военным советом КНР.

3158.cn Военный парад в Пекине.

По планам военного руководства Китая, через 4 года будет создана эффективная система мобилизации, современная служба снабжения и тыла, а также повышена информатизация соединений, пишет «Синьхуа».

3 сентября 2015 г. после проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине победе КНР в борьбе с японскими оккупантами, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сообщил о грядущем сокращении численности войск.

Спустя 2 месяца в Пекине была проведена рабочая сессия Центрального военного совета КНР, на которой была детально проработана военная реформа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, к концу 2016 г. вооружение НОАК будет полностью модернизировано, а численность китайских солдат и офицеров снизится на 300 тыс. до 2 млн человек.