Москва, 13 мая, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Пять грузовиков столкнулись в ночь на 13 мая на 84-м километре Московской кольцевой автомобильно дороги. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в столичном ГИБДД.

glavny.tv Авто-авария

Как сообщается, авария произошла в Лианозовском районе Москвы. В результате происшествия пострадал водитель одной из фур, который оказался зажат в кабине. Для его извлечения спасателям пришлось разрезать металл.

По информации телеканала «Рен ТВ», в результате аварии произошёл разлив топлива по трассе на площади 20 квадратных метров.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.