Бразилиа, 13 мая, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Назначенный исполняющим обязанности президента Бразилии после отстранения от должности Дилмы Руссефф вице-президент Мишел Темер сформировал новое правительство. Церемония вступления в должность назначенных им министров прошла в резиденции главы государства — дворце Планалту, передаёт «Русская служба новостей».

openarium.ru Дворец Планалто

Ранее и.о. президента Бразилии заявил о намерении сократить девять министерств. В частности, Мишел Темер собрался включить морское и авиационное ведомства в министерство транспорта, а также объединить Минсельхоз и Минсоцразвития.

Как передавало ИА REGNUM, Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 12 мая принял решение об от странении Дилмы Руссефф от должности президента на 180 дней. По истечении этого срока на заседании под председательством главы Верховного суда состоится новое голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

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