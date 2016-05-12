Лозанна, Швейцария, 13 мая, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом незамедлительно начать проверку информации The New York Times о возможном использовании допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, передаёт «Русская служба новостей».

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Как заявил один из руководителей МОК, изложенные американскими журналистами сведения настолько детальны, что оставлять их без внимания недопустимо. При этом в организации призвали придерживаться принципа нулевой терпимости к допингу.

Напомним, The New York Times утверждает, что не менее 15 российских призёров Олимпиады-2014 в Сочи употребляли допинг. В своей публикации американское издание ссылается на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, по словам которого, в России существует некая управляемая государством «допинговая программа», которая очень тщательно планировалась на протяжении многих лет, для того, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Родченков утверждает, что каждую ночь в период Олимпиады-2014 представитель министерства спорта России якобы присылал ему список спортсменов, чьи допинг-пробы необходимо заменить.

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