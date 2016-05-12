Москва, 13 мая, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» продолжает попытки вернуть позиции, утраченные в ходе наступления сирийских правительственных войск. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«После минометного обстрела террористы ИГИЛ атаковали подразделения сирийской армии, обороняющиеся севернее населённого пункта Эль-Барда провинции Хомс. Не достигнув успеха и понеся потери, боевики отошли на ранее занимаемые позиции», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» продолжают провокации, направленные на срыв «режима тишины».

В частности, в провинции Алеппо в течение суток из районов Ашрафия и Бустан-эль-Баша, контролируемых группировкой, четыре раза открывался неизбирательный огонь из самодельных реактивных систем залпового огня по кварталу Шейх-Максуд. Дважды из миномётов обстреливался аэропорт Эн-Найраб.

На северо-западе Алеппо со стороны населённого пункта Джундуль вёлся миномёный и артиллерийский огонь по населённым пунктам Хандрат и Хайлан. Среди военнослужащих и мирного населения имеются убитые и раненые.

«По поступающей от жителей провинции Алеппо информации, в населённый пункт Хан-Туман прибыл отряд террористов «Джабхат ан-Нусра» численностью более 100 человек», — говорится также в документе.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».