Москва, 13 мая, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Количество населённых пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу прекращения огня достигло 100. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный бюллетень

«В течение суток заключено соглашение о примирении с представителями одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, достигло 100», — говорится в документе.

Также сообщается, что в провинции Дамаск заключены соглашения о прекращении боевых действий с полевыми командирами четырёх вооружённых формирований. аким образом, количество незаконных вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 58.

По информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За минувшие сутки было зафиксировано семь нарушений, два из которых — в провинции Алеппо и пять — в провинции Дамаск.

В городе Алеппо отрядами причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» со стороны населённых пунктов Балирмун и Маканис-эд-Дувайри из самодельных реактивных систем залпового огня и миномётов дважды обстреливался квартал Аз-Загра.

В провинции Дамаск боевики «Джейш аль-Ислам» из миномётов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районах населённых пунктов Мейда, Джаубар, Арбил и Зибдин, а также в районе Хараста-эль-Басаль пригорода Дамаска.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.