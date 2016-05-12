Вашингтон, 13 мая, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Задержанный в США за нарушение миграционного законодательства экс-директор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игоря Борбота, который обвиняется в России в хищениях при строительстве судоверфи «Звезда», будет выдворен из страны.

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Как сообщил представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля США, в настоящее время Игорь Борбот находится под стражей в ожидании депортации, передаёт «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая генеральное консульство России в Нью-Йорке получило уведомление от властей США о задержании экс-главы Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Проблемы с американскими властями у Игоря Борбота возникли из-за просроченной визы. Позднее стало известно, что Генпрокуратура пытается добиться от американской стороны депортации российского гражданина.

Напомним, Игорь Борбот и ещё четыре человека обвиняются в мошенничестве при строительстве судостроительной верфи «Звезда» в Большом Камне Приморского края. В феврале 2015 года прокуратура Приморского края начала масштабную проверку на заводе «Звезда». В апреле полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что при строительстве судостроительного комплекса было похищено свыше 4 млрд рублей.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере наложен арест на счета, имущество и акции обвиняемых. Кроме того, на аналогичную сумму заявлен гражданский иск.

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