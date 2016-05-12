Бразилиа, 13 мая, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Временный президент Бразилии Мишел Темер в своем первой публичной речи призвал население страны к консолидации в условиях жесточайшего кризиса, поразившего экономику. «Моими первыми словами бразильскому народу на этой должности будут: верьте в меня. Верьте в наши ценности, ценности нашего народа, стойкость нашей демократии. Вы должны верить в нашу способность восстановить экономику страны, в потенциал нашего государства, в его социальные и политические институты», — также заявил Мишел Темер, сообщает BBC.

abril.com.br Временный президент Бразилии Мишел Темер

Что касается внешнеполитических ориентиров, то Мишел Темер, похоже намерен идти по аргентинскому сценарию и заняться восстановлением доверия к Бразилии со стороны иностранных государств и международных структур — потенциальных инвесторов, комментирует Globo.

«Мишел Темер будет занят сейчас поисками ресурса для пополнения бюджета страны. Именно этой задаче будут подчинены внешнеполитические и внешнеэкономические инициативы нового правительства, включая экспортные проекты. Если участие в БРИКС будет выгодно Бразилии, то оно продолжится. Если нет, то останется в том виде в каком есть сейчас — чисто формальным», заявил корреспонденту ИА REGNUM бразильский социолог Павел Грасс.