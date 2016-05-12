Вашингтон, 13 мая, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Цена на нефть может вырасти до 252 долларов за баррель к 2040 году. Такой прогноз аналитиков информационного департамента Минэнерго США опубликован на официальном сайте ведомства.

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Такой рост мировых цен на нефть предусмотрен в сценарии под названием «Очень высокие цены». Как полагают эксперты, подобный показатель возможен в том случае, если среднегодовые темпы роста ВВП стран, не входящих в ОЭСР, будут составлять 4,5% — ожидается, что это, в свою очередь, будет способствовать росту мирового спроса на энергоносители.

Реалистичный сценарий предусматривает рост цена на нефть до 141 доллара за баррель к 2040 году. Рыночная доля ОПЕК при этом понизится до 34% рынка на фоне наращивания добычи нефти в странах, не входящих в картель.

Согласно пессимистичному сценарию Минэнерго США, цена на нефть к 2040 году установится на уровне 75 долларов за баррель.