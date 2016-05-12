Богота, 13 мая, 2016, 00:55 — ИА Регнум. До октября с.г. в Колумбии пройдет референдум, на котором колумбийцы дадут оценку мирным договоренностям, достигнутым властями страны с руководством лево-радикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия Народа». Отметим, что решение о проведении референдума принято до подписания мирных соглашений, сообщает El Tiempo.

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В ноябре 2015 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил готовность правительства к тому, чтобы народ одобрил соглашения, достигнутые на мирных переговорах с повстанцами FARC-EP в формате референдума, писало ранее ИА REGNUM.

В Колумбии с 1964 года идет гражданская война, целые регионы контролируются повстанцами из «Революционных Вооруженных сил Колумбии» — Армия народа» (FARC). Жертвами конфликта стали 200 тысяч человек и несколько миллионов лишились крова. В 2001 году Госдепартамент США внёс FARC в список террористических организаций, Евросоюз позже принял аналогичное решение. Куба и Венесуэла настаивают на том, что эта организация является партизанской и действует на основе боливарианских идей. Однако, по мнению колумбийских экспертов, прикрываясь революционными идеями, многие люди из FARC занимаются грабежом и насилием. Практически в каждой колумбийской семье есть убитые и пострадавшие от действий членов FARC.

Десять дней назад представители правительства Колумбии и FARC-EP (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа) заявили, что приступили к обсуждению последней темы повестки переговоров. И впереди — подписание мирного договора, комментирует Prensa Latina. Однако, большинство экспертов сходятся во мнении, что достижение мира будет долгим и болезненным процессом для Колумбии. И не закончится с подписанием мирного договора.