Мехико, 13 мая, 2016, 00:42 — ИА Регнум. «Генпрокуратура Мексики поможет в идентификации 150 человеческих останков, найденных в двух тайных захоронениях в Тетелсинго, в мексиканском штате Морелос», заявил глава Управления по правам человека Эбэр Омар Бетансос. Прокуратура предоставит свои лаборатории и экспертные услуги. Ректор Автономного университета штата Морелос (UAEM), Алехандро Вера сообщил, что ученые этого высшего учебного заведения примут участие в процессе эксгумации и идентификации захороненных 150 тел в Тетелсинго. Эксгумация начнется не позднее 25 мая. с участием родственников потерпевших и экспертов университета, комментирует Prensa Latina.

cdn.proceso.com.mx Эксгумация тайного захоронения

Отметим, что штат Морелос — второй из самых маленьких штатов Мексики. На юго-западе Морелос граничит со штатом Герреро, который из-за большого количества убийств называют «пылающим». Штат Морелос всегда славился своей революционной активностью, часто становился очагом восстаний против произвола властей. Именно Морелос — центр мексиканской революции и родина революционера Эмилиана Сапаты.

Начиная с конца 1990-х годов, основной проблемой штата были похищения людей с целью выкупа. Остро стоит проблема наркоторговли. Штат остается одним из самых опасных в стране, несмотря на маленькую территорию и малочисленное население.