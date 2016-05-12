Москва, 13 мая, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по финансированию развития хоккея в стране начиная с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Внести предложения об объёмах финансирования мероприятий по развитию хоккея начиная с 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы», — говорится в поручении главы государства.

Кроме этого Владимир Путин распорядился разработать и утвердить подпрограмму «Развитие хоккея в Российской Федерации на 2018−2020 годы», предусмотрев в том числе создание центров развития хоккея в федеральных округах.

Сообщается, что поручения даны президентом по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 22 апреля 2016 года.

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая проходят матчи чемпионата мира по хоккею 2016 года. Мировой чемпионат проводится в России уже в третий раз после турниров 2000 и 2007 годов.