Буэнос-Айрес, 13 мая, 2016, 00:27 — ИА Регнум. 12 мая в Лондоне состоялась первая за четырнадцать лет встреча глав внешнеполитических ведомств Великобритании и Аргентины. Как сообщается на официальном сайте британского Министерства иностранных дел и по делам Содружества, Филип Хаммонд и Сусана Малькорра обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере торговли, борьбы с коррупцией и наркотрафиком. Однако, глава внешнеполитического ведомства Велкобритании особо подчеркнул, что позиция Великобритании по Фолклендским островам не изменилась. А референдум 2013 года стал «подтверждением желания островитян сохранить статус британской заморской территории».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи президента Аргентины Маурисио Макри и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Давосе глава правительства Аргентины Маркос Пенья заявил, что разные позиции по Фолклендам не помешают установлению и развитию хороших отношений. Отметим также, что 99,3% населения Фолклендских островов в ходе референдума 2013 года заявили, что хотели бы остаться в составе Великобритании.