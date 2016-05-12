Турция, 13 мая, 2016, 00:21 — ИА Регнум. Жертвами взрыва на юго-востоке Турции стали четыре человека, ещё около 15 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники с службе безопасности страны.

rtvp.ru Взрыв в Стамбуле

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел 12 мая в турецком городе Хани в провинции Диярбакыр. Взрывное устройство находилось в припаркованном автомобиле. По сообщениям СМИ, в момент взрыва рядом проезжала полицейская машина.

Это уже второй взрыв в Турции за один день. Ранее в Стамбуле рядом в объектом Вооружённых сил Турции взорвался заминированный автомобиль.