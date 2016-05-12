Каракас, 13 мая, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Руководство Венесуэлы выступило с официальным заявлением, в котором осудило «происходящий в Бразилии парламентский государственный переворот», сообщает TeleSUR. В заявлении названы виновники случившегося — это «олигархическая верхушка и имперские силы, движимые местью». Эти силы «проиграли выборы и не могут прийти к власти каким-либо иным путем, кроме силового». Сама процедура импичмента названа в заявлении «юридическим фарсом».

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Правительство Чили выразило обеспокоенность по поводу политических событий в Бразилии. Дилму Руссефф в заявлении чилийцы назвали другом президента страны Мишель Бачелет, а процедуру импичмента — «политическим судом».

«Мы знаем, что бразильская демократия сильна, и надеемся, что бразильцы смогут решить свои внутренние проблемы», отметила Мишель Бачелет. При этом, Чили вновь заявила о решительной поддержке верховенства закона, конституционных процессов и демократических институтов Бразилии, и в каждой из стран в Южной Америке, комментирует Prensa Latina.