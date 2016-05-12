Скопье, 13 мая, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Представляющие интересы албанского населения Македонии «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ) Али Ахмети и «Демократическая партия албанцев» (ДПА) Мендуха Тачи приняли решение не участвовать во внеочередных парламентских выборах в стране, которые намечены на 5 июня. С кратким заявлением об этом выступил представитель ДУИ Буяр Османи.

Spectr.com.kz Голосование

Особое значение имеет решение об отказе от участия в выборах партии Али Ахмети, которая входила в коалицию во главе с партией ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского и до последнего времени занимала умеренную позицию в контексте урегулирования политического кризиса в стране.

Ранее оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым уже отказался от участия в предстоящих парламентских выборах, которые по инициативе оппозиции уже были перенесены на два месяца, заявив, что в стране не создано необходимых условий для проведения честных прозрачных выборов.

Между тем, коалиция «За лучшую Македонию» во главе с правящей партией ВМРО-ДПМНЕ 12 мая подала в Государственную избирательную комиссию свои списки для участия в выборах. Также документы в избирком подали «Народное движение за Македонию» и «Социал-демократическая партия Македонии», не имеющие значительной поддержки избирателей. Таким образом, парламентские выборы, если они состоятся в запланированный срок, могут пройти без участия основных оппозиционных сил.

Напомним, оппозиция в Македонии во главе с Зораном Заевым не согласилась с результатами парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2014 года, заявив, что они были сфальсифицированы. СДСМ обвинил министров от правящей партии ВМРО-ДПМНЕ в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим способом. Противоречия между сторонниками правящей партии и оппозиции весной 2015 года привели к парламентскому кризису и массовым акциям протеста в Скопье.

Стороны приступили к переговорам при активном участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана и послов США и Великобритании в Македонии, результатом которых стало достижение договорённости о проведении 24 апреля внеочередных парламентских выборов в стране. Позднее оппозиция заявила, что для подготовки к прозрачным выборам требуется большее время, и голосование было решено перенести на 5 июня.