Красногорск, 13 мая, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Активисты правозащитной организации Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС) передали в приемную губернатора Андрея Воробьева более 6 тыс. подписей жителей Подмосковья под открытым письмом с требованием отказаться от установки «беби-боксов» на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОООЗС Родительское Всероссийское Сопротивление Сданные подписи против «беби-боксов» в Московской области

По словам правозащитников, жители 54 городов и более 20 деревень и поселков высказали свое несогласие с политикой введения упрощенной процедуры отказа от детей, в основе которой лежит анонимность и «бесконтактный» способ передачи младенцев через буферную зону, именуемую «беби-бокс».

К очевидным недостаткам «беби-боксов» стоит отнести отсутствие гарантий безопасности: в «беби-бокс» могут «гарантированно анонимно» заложить и бомбу. Также опасность представляют возможные технические сбои, в результате которых оставленный младенец может задохнуться, замерзнуть и т.д. — об этом предупреждают представители Минздрава.

Кроме того, практика применения «беби-боксов» предоставляет широчайшие возможности для реализации криминальных схем, связанных с торговлей детьми, что уже подтвердил опыт различных стран мира. Так, в Германии специалисты были вынуждены признать, что пятая часть детей, от которых отказались путем запихивания в анонимный ящик, бесследно исчезла. Отследить их судьбы сейчас невозможно. В Китае от использования «беби-боксов» отказались после того, как ящики стали использовать для подкидывания убитых младенцев. И так далее.

Активисты РВС отмечают, что многие граждане, которых они опрашивали на улицах городов, выступают против «беби-боксов» потому, что осуждают отказ от детей, и уж тем более инициативы, которые стимулируют такой отказ. Обществу подсовывается новая модель: женщины, которые столкнулись с жизненными трудностями, не пытаются справиться с ними всей семьей, а сбрасывают балласт в виде детей, облегчая себе жизнь.

Подписав открытое письмо, граждане хотят донести свое мнение до губернатора Московской области — о том, что они считают неприемлемой ситуацию, когда родители вместо того, чтобы получить от государства помощь и сохранить ребенка, получают «помощь» в избавлении от него. В этом смысле инициатива внедрения «беби-боксов», по мнению жителей Московской области, подписавших письмо, носит антисоциальный характер и работает на разрушение семьи и общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2016 года в прямом эфире телеканала «Подмосковье 360°» глава региона Андрей Воробьев объявил о решении установить «беби-боксы» в пяти строящихся на территории Подмосковья перинатальных центрах: в городах Коломна, Щелково, Сергиев Посад, Раменское и Наро-Фоминск.

Читайте ранее в этом сюжете: Открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву от РВС