Кито, 13 мая, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Исполнительный директор Всемирной организации туризма по странам американского континента Марсио Фавилья Лукка де Паула заявил, что международные эксперты будут консультировать Эквадор по вопросам восстановления туристической деятельности в провинции Манаби, наиболее пострадавшей во время землетрясения 16 апреля. Лучший способ показать солидарность с эквадорским народом состоит в том, чтобы восстановить и, возможно, увеличить туристические потоки в эту страну, сообщает официальный сайт Министерство туризма Эквадора.

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Бразильский эксперт, вместе с министром туризма Эквадора Фернандо Альварадо, осуществили воздушную и наземную поездку по наиболее поврежденным зонам и провели встречи с представителями туристических операторов и властей этого города. Альварадо заявил по итогам поездки: «Эквадор открыт для туризма, не закрылись его порты и аэропорты, которые продолжают функционировать в обычном режиме», и отметил, что, «даже в пострадавших районах есть места для безопасного приема туристов», комментирует «Эквадор сегодня».

Манаби — провинция в Эквадоре. Административный центр — город Портовьехо. Провинция названа в честь народа Манаби. Расположена в центральной части Тихоокеанского побережья Эквадора, известна своим красивым побережьем, странными рыбацкими деревнями, деловыми центрами, такими, как Манта, второй по величине порт страны и экономический центр Манаби. Здесь же расположен национальный парк Мачалилья с его богатой растительностью и различными разновидностями фауны.