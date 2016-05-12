Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Сборная Германии по хоккею потерпела поражение в матче чемпионата мира против Канады, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ikirov.ru Хоккей

Несмотря на поражение со счетом 2−5 против фаворитов и чемпионов, команда тренера Марко Штурма подтвердила, что находится на подъеме перед игрой против сборной Белоруссии 13 мая.

Вопреки провалу, надежды немцев на первый за последние пять лет выход в ¼ финала возросли. Лишь две грубые ошибки вратаря ФРГ Тимо Пилмайера предотвратили возможную сенсацию в игре против канадцев.