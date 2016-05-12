Турция, 12 мая, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Сильный взрыв прогремел в турецком городе Хани в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает турецкое издание Hurriyet.

linkis.com Мощный взрыв

Сообщается, что взрывное устройство находилось в припаркованном автомобиле. В момент взрыва рядом проезжала полицейская машина.

По предварительным данным пострадали несколько человек, их количество не уточняется.

Напомним, ранее сегодня в Стамбуле рядом в объектов Вооруженных сил Турции взорвался заминированный автомобиль.