Ла-Пас, 12 мая, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Национальный институт аграрной реформы в Боливии (INRA) вручит в течение мая более двух тысяч прав на собственность земли крестьянским семьям в центральном департаменте Кочабамба.

Старейшина. Кочабамба, Боливия

Региональный директор института Виктор Клауре отметил, что эта инициатива является частью программы распределения более двенадцати тысяч документов на собственность в Кочабамбе до конца года. По данным INRA с 2006 по 2015 годы, за счет новой политики перераспределения земель были переданы в пользу населения 5 миллионов 828 тысяч гектаров, которые были получены 316 822 крестьянскими семьями, комментирует Prensa Latina.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одноименная столица департамента является в стране символом борьбы за против испанских колонизаторов. В мае 1812 года здесь произошло восстание против испанцев. Мужчины города выступили против испанских отрядов и были убиты. Испанские войска повернули на город. Оставшиеся в живых женщины, старики и дети собрались на холмах Коронилла и Колина-Сан-Себастьян и пытались защитить город при помощи палок, камней и других примитивных орудий. Испанцы утопили восстание в крови, свыше 200 защитников города погибли. В память об этом событии в Боливии отмечается День матери.