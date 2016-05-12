Баку, 12 мая, 2016, 23:37 — ИА Регнум. 12 мая МВД Азербайджана распространило информацию о задержании крупных наркоторговцев, сообщает азербайджанская служба радио «Свобода».

azadliq.org Байрам Мамедов

Именно такое обвинение предъявлено двоим молодежным активистам движения NIDA — Байраму Мамедову и Гиясу Ибрагимову. Согласно сообщению МВД, у проживающего в Сабунчинском районе Байрама Мамедова было изъято около 3 гр. героина. При осмотре его квартиры найдено героина более 1 килограмма.

У проживающего в Насиминском районе Гияса Ибрагимова было изъято 2,6 гр. героина, а на квартире более 1 килограмма.

Хатаинский районный суд арестовал Байрама Мамедова на 4 месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям 234.4.1 (незаконный оборот наркотиков по предварительному сговору или в составе организованной группы) и 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Об этом Turan сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, Мамедов в суде заявил, что в Управлении полиции Баку и изоляторе Наримановского района он подвергся пыткам и бесчеловечному обращению.

Мамедов отверг предъявленное ему обвинение, заявив, что истинная причина — надпись на памятнике Гейдара Алиева.

Сайт meydan. tv в свою очередь сообщает, что NIDA также выдвинуло предположение, что активистов задержали в связи с граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву перед зданием Центрального банка Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 9 мая, накануне дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в центре Баку был осквернен памятник Алиеву.

На пьедестале памятника кто-то сделал надпись на азербайджанском и английском языках: «С праздником рабов». Неизвестный автор использовал обыгрывание фразы, изначальный смысл которой переводе на русский звучит как «С праздником цветов!».

На лицевой стороне постамента было написано нецензурное выражение на английском языке.