Париж, 12 мая, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Французский прокурор попросил суд оштрафовать бывшего командира Иностранного легиона за участие в запрещенных антимигрантских протестах в городе Кале, передает ABC News.

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12 мая четырехзвездный генерал Кристиан Пикемаль предстал перед судом в Булонь-сюр-Мер после того, как он и около 150 других людей в феврале оспорили запрет на демонстрацию в соседнем Кале.

По словам адвоката генерала Доминика Маттеи, прокурор попросил суд взыскать с 75-летннго Пикемаль штраф в размере 500 евро.

Акция протеста, организованная антиисламским движением «Пегида», прошла за несколько недель до того, как власти отдали приказ о массовом выселении тысячей мигрантов с лагеря для беженцев «Джунгли». Поселившиеся у побережья пролива Ла-Манш беженцы пытались перебраться оттуда в Британию.