Москва, 12 мая, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в России нужно создать новый региональный пассажирский самолет, который был бы конкурентоспособным на внешних рынках. Об этом глава государства заявил сегодня, 12 мая, на совещании по развитию авиации, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru На совещании по вопросам развития авиастроения

Путин отметил, что для такой страны, как России, которая обладает огромными территориями, нужен региональный самолет собственного производства.

«Правда при этом, на мой взгляд, нужно стремиться к тому, что если создавать такую машину, то она должна быть перспективной не только для нашего рынка, но и конкурентоспособной на мировых рынках», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, разговор о перспективах создания в России собственного регионального самолета вместимостью 50−60 пассажиров давно созрел.

Он напомнил, что ситуация с авиаперевозками в регионах довольна сложная. Часто людям приходится летать в близлежащие соседние регионы через Москву или Санкт-Петербург. «Это абсолютно неприемлемо, так как создает большие сложности и для людей, и для экономики в целом», — подчеркнул Путин.

Транспортная доступность создает предпосылки для развития, отметил глава государства. Для России имеет огромное значение наличие собственного регионального самолета, особенно с возможностями посадки и взлета с грунтовых полос.

Также путин напомнил, что раньше у России был большой парк региональных самолетов, но на данный момент все они устарели. Конечно можно и дальше закупать самолеты по импорта, но для такой страны как Россия нужен собственный самолет, подытожил президент Путин.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доложил президенту, что у его ведомства есть четыре варианта создания регионального самолета.

Первый — создание самолета на базе АН-140. Минус этого проекта — зависимость от украинских разработчиков и производителей. «Мы готовы обсуждать с коллегами этот гражданский проект, покупку лицензии и, соответственно, полная механизация у себя», — отметил Мантуров.

Второй вариант — запуск производства в России самолета Ил-114. Этот самолет раньше производили в Ташкенте, но это производство было остановлено. Если реализация этого проекта будет успешной, то есть возможность выхода к 2020 году на объем производства самолетов этой модификации 12 машин в год.

Третий вариант — реализация российско-китайского проекта МА-700. Машины этой серии рассчитаны на 83 пассажирских места. На этап испытаний этот самолет готов выйти с 2017 года. Летный сертификат может быть получен в 2019 году. Локализовать производство планируется на территории России.

Четвертый вариант — создание реактивного самолета. Это проект Ту-324, по которому были сделаны существенные наработки, но который не был запущен. Это 50-местный самолет с реактивным двигателем.

В заключение Мантуров попросил Путина рассмотреть все четыре варианта.