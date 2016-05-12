Путин: России нужен свой самолет для региональных перевозок пассажиров
Москва, 12 мая, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в России нужно создать новый региональный пассажирский самолет, который был бы конкурентоспособным на внешних рынках. Об этом глава государства заявил сегодня, 12 мая, на совещании по развитию авиации, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что для такой страны, как России, которая обладает огромными территориями, нужен региональный самолет собственного производства.
«Правда при этом, на мой взгляд, нужно стремиться к тому, что если создавать такую машину, то она должна быть перспективной не только для нашего рынка, но и конкурентоспособной на мировых рынках», — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, разговор о перспективах создания в России собственного регионального самолета вместимостью 50−60 пассажиров давно созрел.
Он напомнил, что ситуация с авиаперевозками в регионах довольна сложная. Часто людям приходится летать в близлежащие соседние регионы через Москву или Санкт-Петербург. «Это абсолютно неприемлемо, так как создает большие сложности и для людей, и для экономики в целом», — подчеркнул Путин.
Транспортная доступность создает предпосылки для развития, отметил глава государства. Для России имеет огромное значение наличие собственного регионального самолета, особенно с возможностями посадки и взлета с грунтовых полос.
Также путин напомнил, что раньше у России был большой парк региональных самолетов, но на данный момент все они устарели. Конечно можно и дальше закупать самолеты по импорта, но для такой страны как Россия нужен собственный самолет, подытожил президент Путин.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доложил президенту, что у его ведомства есть четыре варианта создания регионального самолета.
Первый — создание самолета на базе АН-140. Минус этого проекта — зависимость от украинских разработчиков и производителей. «Мы готовы обсуждать с коллегами этот гражданский проект, покупку лицензии и, соответственно, полная механизация у себя», — отметил Мантуров.
Второй вариант — запуск производства в России самолета Ил-114. Этот самолет раньше производили в Ташкенте, но это производство было остановлено. Если реализация этого проекта будет успешной, то есть возможность выхода к 2020 году на объем производства самолетов этой модификации 12 машин в год.
Третий вариант — реализация российско-китайского проекта МА-700. Машины этой серии рассчитаны на 83 пассажирских места. На этап испытаний этот самолет готов выйти с 2017 года. Летный сертификат может быть получен в 2019 году. Локализовать производство планируется на территории России.
Четвертый вариант — создание реактивного самолета. Это проект Ту-324, по которому были сделаны существенные наработки, но который не был запущен. Это 50-местный самолет с реактивным двигателем.
В заключение Мантуров попросил Путина рассмотреть все четыре варианта.