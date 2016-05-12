Бухарест, 12 мая, 2016, 23:19 — ИА Регнум. «Система противоракетной обороны НАТО повысит безопасность и Румынии, и Европы», — заявил на совместной пресс-конференции в Бухаресте с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Столтенберг прибыл в Румынию для участия в церемонии открытия системы противоракетной обороны Aegis Ashore на румынской военной базе Девеселу. Йоханнис принимал генсека НАТО в президентском дворце в Котрочень.

«Это очень важный день для нас. Это день, когда будет запущена база Девеселу. Я также хочу выразить радость, что сегодня мы встретились и сможем подробно обсудить наши совместные проекты, в частности, Варшавский саммит НАТО. Я убежден, что мы найдем точки соприкосновения», — сказал в начале встречи румынский президент.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что для него «большая честь вновь вернуться в Румынию».

По итогам переговоров Йоханнис в очередной раз заявил, что противоракетный щит в Девеселу «не направлен против какого-либо государства, а имеет строго оборонительную роль». «НАТО должна быть готова противостоять любому вызову, учитывать все риски. Здесь мы не говорим о России. Мы знаем, что Россия использует эту ситуацию, чтобы делать громогласные заявления, но они также как и мы знают, что система никоим образом не направлена против России, однако НАТО должна быть готова иметь дело с угрозами, исходящими из-за пределов евроатлантического региона. Я ожидаю, что в скором времени и другие элементы системы ПРО, которые будут установлены — следующая в Польше — смогут качественно противостоять угрозам такого рода», — сказал он.

Церемонию ввода в действие системы ПРО и присутствие на этом событии генсека НАТО, по словам румынского президента, «знаменует собой углубление сотрудничества в том, что касается стратегического партнерства с США, а также укрепление профиля Румынии в рамках Альянса».

Позже Йоханнис все же признал, что инициируемое Румынией расширение присутствия НАТО на восточном фланге связано с действиями России. «Действия России заставляют нас обратиться к НАТО за нахождением сбалансированного подхода на восточном фланге», — сказал он. Румынский президент добавил, что нет необходимости наращивать военную силу «как во времена Холодной войны», но «по нашему мнению, нам необходимо расширенное присутствие сил НАТО, например, в рамках совместных военных учений, у нас проводится много таких учений, но мы хотим больше».

Он также высказался за обеспечение постоянного присутствия военного флота НАТО в Черном море. «Поначалу это будет исходить от прибрежных государств — нас с болгарами и турками, но в перспективе это должно быть интегрировано в общий подход НАТО к южной части восточного фланга», — подвел итог Клаус Йоханнис.

Напомним, 12 мая вооруженные силы США и НАТО пустили в эксплуатацию часть системы ПРО США в ЕС на румынской базе в Девеселу. Объект в Румынии должен стать частью масштабной системы ПРО, простирающейся от Гренландии до Азорских островов.