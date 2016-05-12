Тирана, 12 мая, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Президент Албании подал иск о клевете против мэра столицы страны, передает ABC News.

Сандро Боттичелли — Sandro Bottichelli : Клевета Около 1495

Президент Буяр Нишани, избранный в парламент в 2012 году в качестве члена тогдашней правящей правоцентристской Демократической партии и находящийся теперь в оппозиции, подал в суд на мэра Тираны Эриона Велиайа. Последний обвинил Нишани на ток-шоу в том, что тот использовал служебные полномочия, чтобы передать своей семье управление собственностью католической церкви в центральном городе Эльбасан.

Велиай, избранный градоначальником в прошлом году, принадлежит к правящей левой Социалистической партии премьер-министра Эди Рама. Хотя Нишани формально является беспартийным, он находится в постоянном конфликте с социалистами с тех пор, как они пришли к власти после выборов в 2013 году.

Мандат президента заканчивается в 2017 году, когда состоятся также и новые парламентские выборы.