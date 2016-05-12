Москва, 12 мая, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Хоккейная сборная России буквально разгромила сборную Дании в матче чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась сегодня, 12 мая, в Москве, и завершилась со счетом 10:1.

championat.com Игроки сборной России по хоккею

Российские хоккеисты вели агрессивную жесткую наступательную игру. Уже в первом периода в ворота Дании влетели три шайбы. Примечательно, что их авторами были защитники: Алексей Марченко, Максим Чудинов и Никита Зайцев.

Во втором периоде Дания попробовала отыграться и Матиас Бау Хансен даже забил одну шайбу в российские ворота. Но это только раззадорило российских хоккеистов. На одну шайбу они ответили четырьмя. Счет по итогам второго периода стал 7:1.

В третьем периоде российская сборная загнала ещё три шайбы в датские ворота. Датчане ничего не смогли противопоставить российским хоккеистам.

Эта победа стала одной из самых крупных в истории российской хоккейной сборной. С таким же счетом — 10:1 российские хоккеисты обыгрывали сборную Казахстана на чемпионате мира в Латвии в 2006 году. Самым лучшим результатом российской сборной является победа над Великобританией на чемпионате мира 1994 года в Италии — 12:3.

Таким образом сборная России выходит на третье место в группе, А с девятью очками после четырех встреч. Отставание от сборной Чехии составляет два очка.

Впереди у российской сборной игра против Швейцарии, которая пройдет 14 мая.