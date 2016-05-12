Москва, 12 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Старинный приятель Алексея Навального Иван Нестеренко зарабатывал на инвест-активизме оппозиционера в «Живом журнале», получая контракты госбанка ВТБ, в том числе и на стройку к чемпионату мира по футболу, сообщает издание Life.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Ивана Нестеренко и Алексея Навального судьба свела в 1993 году, они вместе поступили на юридический факультет Российского университета дружбы народов. В отличие от Навального, приехавшего из подмосковной деревни Бутынь, Иван Нестеренко слыл мажором: в свои двадцать лет он был совладельцем компании своего папы, заслуженного строителя Виктора Нестеренко, — «Мосфундаментстрой-6» (МФС-6). Эта компания плотно сидела на заказах столичной мэрии и нередко работала в партнёрстве с компанией «Интеко», которая принадлежала Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Алексею Навальному, не имевшему серьезной финансовой поддержки богатого отца, крайне не везло с работой — банк «Аэрофлот», в который по началу он устроился работать юристом, в 1997 году прогорел. В девелоперской «СТ-групп» бизнесменов Чигиринских он тоже не задержался более чем на год — был сокращён из-за кризиса в 1999 году.

Однако молодые амбициозные юристы довольно быстро обрели поддержку в лице отца Ивана — Виктора Нестеренко, выдавшего им «стартовый капитал», который позволил молодым людям принять участие в биржевых торгах. Их первая совместная компания «Н. Н. Секьюритиз» была зарегистрирована в январе 2000 года. Иван стал генеральным директором, а Алексей — главным бухгалтером. Это самый долгий проект Навального: «Н. Н. Секьюритиз» торговала на бирже семь лет, и прекратила свое существование только в 2007 году, после очередного банковского кризиса, «вымывшего» с рынка практически все нестабильные кампании.

И тут дороги друзей разошлись, но ненадолго. Алексей Навальный был исключён из партии «Яблоко» за националистическую пропаганду, и вскоре начал свой путь «блогера-разоблачителя», удачно сочетая псевдооппозиционную романтику с явным коммерческим интересом.

Иван Нестеренко вплотную занялся строительным бизнесом под крылом своего отца.

Весной 2008 года Навальный на несколько сотен тысяч рублей купил акции российских «голубых фишек» — «Роснефти», «Газпрома», ВТБ, «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и других компаний. Став владельцем-миноритарием, он получил право требовать от компаний раскрытия информации и стал регулярно устраивать медиаскандалы, обвиняя топ-менеджмент госкомпаний в многочисленных злоупотреблениях.

Например, в мае 2008 года «выстрелила» первая его громкая публикация, которая была посвящена нефтетрейдеру Gunvor, которая принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко. Навальный требовал от руководства «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» объяснить, почему они экспортируют нефть именно через Gunvor, а не через какую-то другую компанию. Понятно, что таких данных ему никто не предоставил, а через некоторое время «Роснефть» выиграла у Навального суд, который согласился, что этими требованиями блогер злоупотребляет правом. Ведь его целью является не получение дохода в качестве акционера, а использование этой информации в политической деятельности, решили судьи.

Более удачным для него стал настоящий крестовый поход против банка ВТБ: свои обвинения против менеджмента банка он публиковал в своём блоге в «Живом журнале» чуть ли не ежемесячно. Первый назывался «Как пилят в ВТБ», появился осенью 2009 года (блог заблокирован в 2014 году по требованию прокуроров за два поста с призывом собраться у суда по «болотному делу»).

По данным Навального, в 2007 году входящая в группу ВТБ фирма «ВТБ-Лизинг» приобрела для последующей передачи в лизинг оборудование — 30 буровых установок китайского производителя. Сделка купли-продажи была заключена не напрямую, а через посредника — кипрскую компанию. Как заявил оппозиционер, такая схема была организована для личного обогащения путем искусственного завышения стоимости контракта. По его информации, стоимость одной буровой установки у производителя составляла $10 млн, притом что у посредника она обошлась более чем в $15 млн. Таким образом, за всю партию вместо $300 млн «ВТБ-Лизинг» заплатила кипрскому посреднику около полумиллиарда долларов. Кроме поста в блоге он засыпал жалобами и заявлениями все возможные инстанции, а также подал в суд, потребовав признать сделку ничтожной, сообщает Life.

ВТБ пытался оправдываться, приводя свои доводы: «рыночная» цена $10 млн взята с потолка и не соответствует действительности, в своих расчётах Навальный не учитывал стоимость гарантийного ремонта и обслуживания, а рентабельность сделки была подтверждена независимой консалтинговой компанией. Пресс-служба ВТБ распространила заявления о том, что его комментарии содержат «лживые, тенденциозные и безосновательные обвинения», которые выдвинуты «дилетантами в банковском деле». В начале 2010 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы отказало в возбуждении уголовного дела против сотрудников ВТБ. Банк очень нежно организовывал пресс-тур для журналистов, чтобы показать: установки работают и приносят прибыль.

«Я уволил сотрудников, отвечающих за эту сделку. Моя команда, новая команда «ВТБ-Лизинга», предпринимает усилия, чтобы законтрактовать эти установки. И на сегодня 25 установок из 30 законтрактованы, по другим ведутся работы», — заявлял глава ВТБ Андрей Костин.

Навального это только раззадорило. Проиграв в судах и получив отлуп от правоохранительных органов, он обратился с заявлением в ФНС, обвинив ВТБ в незаконном возмещении из бюджета НДС на 119 млн руб. Понятно, что в налоговой после проверки жалобы также заявили, что ничего незаконного не обнаружили. Однако все эти действия давали возможность Навальному едва ли не ежемесячно напоминать читателям про установки, разрушая репутацию ВТБ. Он обвинял руководство банка и в других грехах: и санация Банка Москвы проводится вне закона, и кредиты выдаются без должной проверки.

Через несколько лет, как свидетельствует сайт госзакупок, ВТБ сдался. А именно — пошел на сотрудничество с «конторой «Нестеренко и сын» — «Мосфундаментстроем-6». В 2014 году банк заключает с «МФС-6» контракт на 568 млн рублей на реконструкцию здания на Перовском шоссе для размещения Центра обработки данных. Судя по материалам «Мосфундаментстроя-6» (согласно последнему годовому отчёту этого ЗАО, у Виктора Нестеренко — 51,3% акций, у сына Ивана — 27,9%), сделка стала практически спасительной: после смены власти в Москве госконтракты стали доставаться компании гораздо тяжелее. В 2013 году из 35 конкурсов она выиграла только пять, а в 2014 году — из одиннадцати только три, включая упомянутый тендер от госбанка. Далее сотрудничество с ВТБ продолжилось, но не напрямую. В 2015 году МФС-6 выиграла конкурсы на реконструкцию стадиона «Динамо», инвестором которой является госбанк, почти на 5 млрд рублей. В текущем году сотрудничество продолжилось: компания получила еще 1,2 млрд рублей на предложение работ по реконструкции.

Сделки по стадиону были проведены самым подозрительным, как написал бы в другом случае Навальный, способом: собственно, никакого конкурса не было, контракты заключались с «единственным поставщиком». Но никакого разоблачения «Как пилят на Динамо» оппозиционер про своего друга так и не опубликовал, да и вообще после заключения этих контрактов все претензии Навального к ВТБ таинственным образом иссякли.

Любой придирчивый наблюдатель не усомнится в связи между активностями блогера-разоблачителя и покладистостью госзаказчиков. И, к сожалению, программа шантажа ВТБ оказалась не единственной в славной коррупционной истории Алексея Навального.

Его отчаянные усилия к 2016 году помогли отцу и сыну Нестеренко вывести свою кампанию из кризиса, и вырастить целый холдинг из двух десятков компаний в различных секторах экономики. В 2014 году их совокупная выручка превысила 20 млрд рублей, прибыль — 3,5 млрд рублей, и хотя блог Навального в том году стал офшорным, переехав в зону .com, своих друзей он не забудет. Правда, лоббировать будет сложнее: накануне стало известно, что Генпрокуратура начала опрашивать госкомпании в поисках злоупотреблений Навального в качестве акционера-миноритария.