Ижевск, 12 мая, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Удмуртии, по состоянию на 1 мая 2016 года, составила 60,192 млн рубле, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата. По сравнению с предыдущим месяцем, долги по зарплате увеличились на 1,302 млн рублей или 2,2%.

Бумажник

Большая часть невыплаченной заработной платы приходится на долю предприятий обрабатывающего производства — 50,021 млн рублей или 83,1% от общего объема. Эти средства не получили, также как и месяцем ранее, 1145 работников. Таким образом средней объем невыплаченной зарплаты составляет 43,68 тыс. рублей.

Оставшаяся сумма задолженности приходится на долю строительных организаций Удмуртии — она составила 10,171 млн рублей. Заработанные средства не получил 491 строитель. По сравнению с данными за апрель число работников, не получивших зарплату, сократилось на 24 человека. Таким образом, в среднем каждый работник недосчитался 20,71 тыс. рублей.

В целом зарплату недополучили 1636 граждан республики, в среднем на одного работника объем задолженности составил 36,79 тыс. рублей.

Отметим, с начала текущего года сумма просроченной задолженности в Удмуртии выросла на 7,235 млн рублей или 13,6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение прошлого года долги по зарплате в Удмуртии выросли на 193% или на 34,905 млн рублей. С 18,052 млн рублей в январе 2015 года до 52,957 млн рублей в январе текущего года.