Гавана, 12 мая, 2016, 22:44 — ИА Регнум. 16−22 мая с.г. представители Кубы и США проведут в Гаване третий раунд переговоров об углублении двусторонних отношений, передает Reuters. В ходе встречи стороны намерены обсудить новые направления сотрудничества, заявил заместитель директора департамента США МИД Кубы Густаво Мачин. Также, в ходе встречи будет разработана повестка будущих переговоров до конца 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество 14-4-2016

Напомним, что ранее Фидель Кастро опубликовал в Granma свое письмо под заголовком «Брат Обама». Он напомнил о многолетней агрессии со стороны США по отношению к Кубе. Что касается заявления Обамы о восстановлении деловых отношений между двумя странами, то Кастро заявил, что «никто не должен считать, что народ этой благородной и бескорыстной страны откажется от своей славы и прав». Кроме того, лидер кубинской революции заявил, что «мы не нуждаемся в том, чтобы империя (США) давала нам какие-нибудь подарки».