Бразилиа, 12 мая, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Вице-президент Мишель Темер подписал официальное уведомление о том, что он становится временным президентом Бразилии, передает Associated Press.

brasil247.com Мишель Темер

На официальном аккаунте Темера в Твиттере показано, как он подписывает документ, который ему передала делегация из Сената. Верхняя палата парламента Бразилии, как ранее сообщало ИА REGNUM, большинством голосов приостановила полномочия Дилмы Руссефф на 180 дней. Затем вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. В противном случае, Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

Напомним, что Мишел Темер родился в семье эмигрантов из Ливана 23 сентября 1940 года в штате Сан-Паулу. Его называют «лисой в бюрократических джунглях столицы Бразилии». Доктор юридических наук, автор нескольких книг по вопросам конституции и политического устройства Бразилии.

6 августа 2015 года Мишел Темер заявил, что в стране существует глубокий политический и экономический кризис И «кто-то должен взять на себя роль координатора объединения страны». В тот же день федерации промышленников штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро опубликовали совместный манифест о поддержке Мишела Темера. Это было воспринято правящей Трудовой партией как намерение получить власть в стране, так как в этих заявлениях имя Дилмы Руссефф не было указано вообще. Уже 24 августа 2015 года Мишел Темер подал заявление об отставке с должности политического координатора взаимодействия с Конгрессом страны и перешел, фактически, в оппозицию.