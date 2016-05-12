Москва, 12 мая, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Инициатива ужесточить требования к банкам, в которых государственные компании хранят денежные средства, — правильная, но, как это зачастую бывает, не самая своевременная, считает старший юрист компании BMS Law Firm Денис Фролов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 мая, комментируя введение в РФ с 1 июля 2016 года новых требований к банкам, где размещаются госсредства.

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«Очевидно, что проводимая последние годы Центральным банком агрессивная политика по очистке банковского сектора могла и по факту привела к последствиям для компаний с государственным участием, размещавшим денежные средства в соответствующих банках, лишившихся лицензий. Ужесточение требований к кредитным организациям должно было проводиться одновременно с целенаправленными действиями регулятора», — отметил Фролов.

Вместе с тем, по его словам, сама реализация инициативы по ужесточению требований к банкам займет определенное время, и не очевидно, что соответствующие правила заработают именно в установленный президентом срок. «Дело в том, что потребуется внесение существенных поправок и изменений в многочисленные нормативно-правовые акты, а, с учетом летнего перерыва в работе законодательного органа (читайте также: В связи с выборами Госдума завершит весеннюю сессию на три недели раньше), сделать это быстро вряд ли получится.

Напомним, как ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с апрельским докладом контрольного управления президента, госкомпании и их дочерние структуры меньше чем за год потеряли свыше 53 млрд рублей в проблемных банках, лишенных затем лицензий ЦБ. Госкомпании корили за то, что они не оценивают должным образом финансовые риски при выборе банков и в итоге теряют средства.

Также уточняется, что Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в срок до 1 ноября разработать комплекс мер по усилению контроля за размещением в банках средств госкомпаний и их «дочек», чтобы исключить случаи потери денег из-за отзыва у банка лицензии.

Вместе с тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти уже ужесточили требования к банкам, в которых размещаются госсредства. 11 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии заседания кабинета министров заявил, что постановление правительством уже подписано.

Теперь минимальный размер капитала банка должен составлять 25 млрд рублей. Также вводится прямой или косвенный контроль государства над банком и участие в программе докапитализации через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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