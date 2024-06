Нью-Йорк, США, 12 мая, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Американское издание The New York Times утверждает, что не менее 15 российских призеров Олимпиады-2014 в Сочи употребляли допинг. В своей публикации The New York Times ссылается на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

По словам Родченкова, в России существует некая управляемая государством «допинговая программа», которая очень тщательно планировалась на протяжении многих лет, для того, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Родченков утверждает, что каждую ночь во период Олимпиады-2014 представитель министерства спорта России якобы присылал ему список спортсменов, чьи допинг-пробы необходимо заменить.

Также Родченков утверждает, что разработал некий специальный «коктейль» из трех запрещенных препаратов. Этот «коктейль» он якобы давал десяткам российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде.

Издание публикует имена некоторых российских спортсменов, которые якобы попали в «допинговую программу». Утверждается, что допинг во время Олимпиады-2014 употреблял бобслеист Александр Зубков (два золота ОИ-2014), лыжник Александр Легков (золото и серебро), скелетонист Александр Третьяков (золото) и вся женская сборная России по хоккею (шестое место).

Напомним, ещё накануне стало известно, что The New York Times собирается опубликовать статью со списком российских спортсменов, которые якобы употребляли допинг на Олимпиаде-2014.

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко тогда же прокомментировал эту ситуацию. Спортивный чиновник заявил, что подобные публикации не имеют под собой никаких фактов и являются своего рода эстафетной палочкой которая передается от одного зарубежного средства массовой информации к другому.