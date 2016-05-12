Кунья, Псковская область, 12 мая, 2016, 21:57 — ИА Регнум. В Псковской области с 11 мая началось досрочное голосование на выборах главы Куньинского района. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, оно продлится до 17 мая в территориальной избирательной комиссии (ТИК) и с 18 мая по 21 мая в участковых избирательных комиссиях (УИК).

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Проголосовать досрочно могут избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в день выборов 22 мая в помещение для голосования на избирательном участке.

На должность главы Куньинского района зарегистрированы пять кандидатов — это самовыдвиженец, военный пенсионер из Москвы Александр Андреев; директор ООО «Велтех Сервис» из Великолукского района Олег Бойцов (КПРФ); исполняющий полномочия главы Куньинского района Олег Лебедев («Единая Россия»), пенсионер из Куньинского района Александр Морозов (ЛДПР) и Денис Селезнев, работающий в ООО «РТК «Крисмас» в должности руководителя АЗС Псковского направления, выдвинутый от партии «Яблоко».

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков 22 мая участки проведения праймериз «Единой России» и участки, где пройдут выборы главы муниципалитета в Куньинском районе совпадать не будут. Он подчеркнул, что процедура предварительного голосования не регламентируется избирательным законодательством. «В случае, если будет осуществляться вмешательство в работу УИК, мы будем принимать меры с учетом действующего законодательства», — заверил глава облизбиркома.

Он также выразил надежду, что выборы главы Куньинского района состоятся при хорошей явке и без нарушений.

Напомним, назначение дополнительных выборов связано со смертью главы Куньинского района Андрея Белугина и досрочным прекращением 5 февраля 2016 года его полномочий районным собранием депутатов. Предыдущие выборы главы района состоялись 27 апреля 2014 года.