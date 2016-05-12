Берлин, 12 мая, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Мюнхенский суд вынес решение, согласно которому партия Альтернатива для Германии может проводить собрания в пивной, где Адольф Гитлер произнес свою первую речь. Об этом со ссылкой на DPA сообщает The Independent.

Цитата из х/ф «Взорвать Гитлера». реж. Оливер Хиршбигель. 2015. Германия Пивной зал «Бюргербройкеллер» (Bürgerbräukeller)

АдГ должна была заключить контракт с пивным рестораном «Хофбройхаус», чтобы лидер правых Фрауке Петри могла проводить там партийные мероприятия.

Владелец пивной отменил договор из соображений безопасности. В апреле сотни демонстрантов были арестованы в Штутгарте за блокаду конференции Альтернативы для Германии.

Именно в «Хофбройхаус» 16 октября 1919 года будущий фюрер Германии Адольф Гитлер произнес свою первую речь.