Париж, 12 мая, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Французский премьер-министр Мануэль Вальс победил в «битве» за вотум недоверия, который готовился выразить парламент Франции из-за спорной трудовой реформы, передает ABC News.

Советский плакат «В странах капитализма — бесправие труда!» 1948

Консервативной оппозиции не удалось набрать минимальные 288 голосов, чтобы низложить правительство. «За» проголосовали лишь 245 депутатов.

Теперь реформа труда будет обсуждаться в Сенате.

Рабочие и профсоюзы уже запланировали уличные протесты и забастовки на следующую неделю (16−22 мая).