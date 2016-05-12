Санкт-Петербург, 12 мая, 2016, 21:41 — ИА Регнум. В Петербурге рассказали о подробностях и новациях грядущих «Алых парусов» — праздника выпускников, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа 14-4-2016

Образ моста станет сквозным для музыкального представления на Дворцовой площади и мультимедийного спектакля в акватории Невы в 2016 году: организаторы посчитали, что в сознании большинства россиян Петербург неразрывно связан с мостами; это еще и символ перехода из прошлого в будущее, из школьного детства во взрослую жизнь.

Праздник начнется 25 июня в 22:00 на Дворцовой площади с театрального пролога. Для зрителей готовят шесть ярких эпизодов, в каждом из которых фигурирует образ моста — реального, петербургского и вымышленного, сказочного. Сооруженная у арки Главного штаба сцена на этот раз будет представлять собой огромный светящийся вантовый мост. В ходе представления сценические конструкции над водой поднимутся, превратившись в разводные пролёты.

Троицкий мост станет главной сенсацией пиротехнического шоу, обещают в оргкомитете. Представление начнётся в 00:40 — самый тёмный интервал белой ночи. Некоторое оборудование будет использовано впервые.

Так как 2016-й объвлен Годом российского кино, над Невой прозвучат хиты отечественной киноклассики в сопровождении живого симфонического оркестра на Стрелке Васильевского острова.

Кульминацией праздника станет выход в акваторию Невы парусника Tre Кronor с обновленными алыми парусами. Шведское судно не меняло праздничного облачения с 2010 года, когда впервые выступило в роли сказочного галиота «Секрет».

Вход на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будет открыт только для гостей праздника. 31 тысяча петербургских выпускников смогут пригласить на праздник членов семей и друзей — на каждого из выпускников предусмотрено по два пригласительных билета.

Билеты этого года имеют обновленный дизайн и две степени защиты от подделок. Пригласительные будут распространяться бесплатно только через школы и училища, в которые они поступят 23 июня за два дня до праздника. Как и в прошлом году, планируется выпустить 80 тыс. билетов. Не менее 5,5 тыс. приглашенных выпускников будут представлять другие регионы.

По данным вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, в общей сложности зрителями праздника станут более 1 млн петербуржцев и гостей города. Требуемые меры безопасности уже назвали беспрецедентными.